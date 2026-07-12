Hubo destacada presencia en el Campeonato Provincial Sub23

Atletas de El Fortín, Correcaminos y CB Running se presentaron en Mar del Plata en una importante cita provincial y se destacaron.

Las mejores actuaciones fueron la de Ignacio Algañaraz que en los 400 metros logró la medalla de bronce con un tiempo de 50.27 y en los 400 metros con vallas fue subcampeón provincial con 1:01.36.

Además, también hubo podios para Alfredo Ardiles y Nicolás Pezet Paz y en la prueba de 800 metros donde fueron segundo y tercero. El atleta de CB tuvo un tiempo de 2:02.01.

Por otro lado, en los 100 metros Damas, Juana Martinefsky y Luisana Landoni corrieron la Final y fueron 5° y 6° puesto respectivamente. Además, también participó Pía Siris.

En los 400 metros Luisana Landoni fue 6° con un tiempo de 1:07.10 y en los 400 metros con vallas fue 7° con 1:15.21 y Pía Siris se ubicó en el Top10 de la prueba de salto en largo con 3.98 metros.

En la prueba de 200 metros Damas Sub23, Juana Martinefsky finalizó 5° en la Final con un tiempo de 27.77.

Nicolás Pezet Paz fue 8° en los 1500 metros Sub23 y Bruno Pezet Paz compitió en la prueba de 3000 con obstáculos donde logró su mejor marca personal con 10:49 para finalizar 4°.

La delegación olavarriense tuvo el acompañamiento y la asistencia de Jorge “Boby” Bellinzoni y Carolina Bustos a cargo de El Fortín y CB Running respectivamente.