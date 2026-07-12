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Domingo 12 de Julio 2026 - 20:51hs
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 - 12 de Julio de 2026 | 20:26

Hubo destacada presencia en el Campeonato Provincial Sub23

Durante el transcurso del fin de semana, representante de Olavarría lograron destacadas actuaciones en el Campeonato Provincial Sub23. Hubo medallas.

Atletas de El Fortín, Correcaminos y CB Running se presentaron en Mar del Plata en una importante cita provincial y se destacaron.

 

Las mejores actuaciones fueron la de Ignacio Algañaraz que en los 400 metros logró la medalla de bronce con un tiempo de 50.27 y en los 400 metros con vallas fue subcampeón provincial con 1:01.36.

 

Además, también hubo podios para Alfredo Ardiles y Nicolás Pezet Paz y en la prueba de 800 metros donde fueron segundo y tercero. El atleta de CB tuvo un tiempo de 2:02.01. 

 

 

Por otro lado, en los 100 metros Damas, Juana Martinefsky y Luisana Landoni corrieron la Final y fueron 5° y 6° puesto respectivamente. Además, también participó Pía Siris.

 

En los 400 metros Luisana Landoni fue 6° con un tiempo de 1:07.10 y en los 400 metros con vallas fue 7° con 1:15.21 y Pía Siris se ubicó en el Top10 de la prueba de salto en largo con 3.98 metros.

 

En la prueba de 200 metros Damas Sub23, Juana Martinefsky finalizó 5° en la Final con un tiempo de 27.77.

 

Nicolás Pezet Paz fue 8° en los 1500 metros Sub23 y Bruno Pezet Paz compitió en la prueba de 3000 con obstáculos donde logró su mejor marca personal con 10:49 para finalizar 4°.

 

La delegación olavarriense tuvo el acompañamiento y la asistencia de Jorge “Boby” Bellinzoni y Carolina Bustos a cargo de El Fortín y CB Running respectivamente.

 

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