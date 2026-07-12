Cristian Sánchez realizó un balance de la fase regular de la Liga Provincial de Básquet y se mostró conforme con el rendimiento de Pueblo Nuevo, que logró finalizar entre los cuatro mejores de su zona para afrontar el play-in con ventaja de localía, uno de los objetivos trazados desde el inicio de la temporada.

“El balance de esta primera fase es positivo desde todo punto de vista. Primero y principal porque cumplimos el objetivo que estábamos buscando, que era clasificar dentro de los primeros cuatro para tener ventaja de localía en el play-in”, expresó el entrenador.

Sánchez reconoció que el plantel era consciente de la dificultad que implicaba pelear por los puestos de clasificación directa a la segunda fase, aunque destacó el cumplimiento de la meta propuesta.

“Sabíamos que se nos iba a hacer muy difícil estar en los primeros puestos para ir directamente al play-off y pasar directamente a segunda fase. Desde el punto de vista deportivo logramos el objetivo, que era estar entre los primeros cuatro”, señaló.

Al analizar el rendimiento del equipo a lo largo del certamen, el entrenador valoró el crecimiento mostrado desde el comienzo de la preparación.

“En cuanto al rendimiento del equipo creo que es muy positivo porque, después de una intensa pretemporada que arrancó allá por enero y los trabajos pensando en este Pre Federal, que si bien arrancó antes de lo que nosotros esperábamos, creo que llegamos bastante bien armados. Con el correr de los partidos estuvimos a la altura y logramos desarrollar el juego que nosotros pretendíamos: ser intensos en defensa y en ataque”, afirmó.

Por último, Sánchez explicó cuál es la identidad de juego que busca imponer en Pueblo Nuevo y destacó la respuesta de sus dirigidos.

“Nuestra filosofía es defender lo más arriba que se puede, lo más intenso que se puede, y tratar de conseguir los puntos en los primeros ocho segundos. Si no se consiguen los puntos en los primeros ocho segundos, tenemos otras armas para continuar jugando, pero creo que el equipo lo entendió muy bien, lo desarrolló muy bien y nos puso en dónde estamos”, concluyó.