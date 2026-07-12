¡Argentina jugará Semifinales en la Copa del Mundo!

Argentina debió sufrir hasta el alargue para llegar a ubicarse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

La “Albiceleste” venció 3 a 1 a Suiza en el Kansas City y avanzó a Semifinales de la cita mundialista. Había sido empate 1 a 1 en el tiempo regular y festejo nacional en el alargue.

En un duelo donde el conjunto helvético controló el balón, el campeón defensor encontró la ventaja con el gol de cabeza de Alexis Mac Allister a los 10´, mientras que la igualdad llegó a los 67´ con un remate de Dan Ndoye.

Con la igualdad consumada, Suiza que ya jugaba con un hombre menos, se replegó y se dedicó a aguantar y en el segundo de los tiempos suplemntarios se sentenció la victoria.

Primero apareció Julián Álvarez a los 112´ con un soñado remate inatajable para el arquero europeo y a los 115´+1, Lautaro Martínez aprovechó una contra y una serie de rebotes para sentenciar los Cuartos de Final.

En Semifinales, la “Scaloneta” enfrentará a Inglaterra desde las 16:00 del venidero miércoles y mantiene intactas las chances del bicampeonato.