Se viene una nueva feria de “Mercados Bonaerenses”

El próximo miércoles 15 de julio de 9 a 15 horas se desarrollará una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses”.

Con la intención de que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan acceder a los alimentos, en esta oportunidad y de ahora en adelante se realizará en Casa del Bicentenario.

La feria contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TAC, frutas y verduras, alfajores, dulces artesanales.

Además, participarán de la feria un camión del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrá pastas: con el 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $6000)

El Programa “Mercados Bonaerenses” es impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.

Asimismo tiene por objetivo fortalecer y asistir experiencias de producción, comercialización y abastecimiento local de agroalimentos, que se desarrollen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; fomentar la producción y el consumo de “Alimentos Bonaerenses” a través de la asistencia, formalización y capacitación a productores, comercializadores y municipios, para crear, ampliar y fortalecer mercados y ferias de alimentos fijas o itinerantes.

Por último se solicita a la comunidad llevar bolsa y maples de huevo.