Olavarría lista para el Zonal U15, concentra en La Madrid

La Selección U15 de la Asociación de Básquet de Olavarría se prepara para competir en Coronel Suárez y mientras este viernes daba inicio la competencia oficial, el selectivo viajó a La Madrid para concentrar y esperar la hora del debut en el certamen clasificatorio al Torneo Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

El torneo reservado para los equipos U15 masculino reunirá a cinco asociaciones comenzando el viernes y llegando a su fin el próximo domingo con la organización de BASO, en su primer torneo como organizador.

El selectivo ABO será dirigido por Sebastián Mazzoleni y en la jornada de este viernes viajó a General La Madrid para ultimar detalles antes de emprender viaje hacia Coronel Suárez.

El plantel olavarriense está integrado por Lautaro Andrés Domínguez (San Martín), Bruno Barragán Aisaguer (Racing de General La Madrid), Salvador Núñez (Racing de General La Madrid), Ramiro Valentín Zappacosta (Racing de General La Madrid), Lucas Etchevarne (Estudiantes), Máximo Andes (Estudiantes), Martín Lautaro Tolosa (El Fortín), Tiziano Emmanuel Peralta Vilela (Chacarita), Ciro Arramon (Ferrocarril Sud), Angelo Mario Brugnoli (Ferrocarril Sud), Bautista Corinaldesi (Racing de Olavarría), Siro Cossimo (Sport Club Trinitarios) y Benicio Pando (Sport Club Trinitarios).

La programación:

Sábado 11 de julio

10:00 hs.: BASO vs. Olavarría

12:00 hs.: Tres Arroyos vs Necochea

Libre: Tandil

16:00 hs.: Olavarría vs. Tandil

18:00 hs.: Inauguración

19:00 hs.: BASO vs Necochea

Libre: Tres Arroyos

Domingo 12 de julio

09:00 hs.: Necochea vs. Olavarría

11:00 hs.: Tres Arroyos vs. Tandil

Libre: BASO

16:00 hs.: BASO vs Tandil

18:00 hs.: Tres Arroyos vs. Olavarría

Libre: Necochea