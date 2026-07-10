La industria volvió a caer en mayo: se desplomaron 14 de 16 sectores

La industria manufacturera volvió a mostrar señales de debilidad en mayo. Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero cayó un 5,7% interanual, mientras que en el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 registró una baja del 3,1% frente al mismo período del año pasado.

Aunque en la comparación desestacionalizada la actividad mostró una leve mejora del 0,4% respecto de abril, el dato no alcanzó para revertir un panorama marcado por el retroceso de casi toda la industria: 14 de las 16 ramas manufactureras registraron caídas interanuales.

El mayor desplome se dio en productos textiles, con una baja del 26,2%, seguido por maquinaria y equipo (-23,4%), vehículos automotores, carrocerías y autopartes (-15,9%) y prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7%).

En el caso de la fabricación de maquinaria, el Indec atribuyó el retroceso a una menor producción de maquinaria agrícola y de electrodomésticos, en un contexto de menores ventas de productos nacionales y una mayor competencia de artículos importados.

También mostró un desempeño negativo el rubro de alimentos y bebidas, que cayó 3% interanual. Dentro del sector se registró una menor elaboración de productos de panadería, pastas y bebidas, en línea con la retracción del consumo interno. La producción de carne vacuna también disminuyó 7,7%, mientras que el consumo doméstico volvió a retroceder, aunque las exportaciones crecieron.

La industria automotriz tampoco escapó a la tendencia. La producción de vehículos cayó 21,5%, afectada por una fuerte baja en las ventas de unidades nacionales a concesionarios y una reducción de las exportaciones hacia Brasil. Las autopartes también registraron una caída por la menor demanda del mercado interno.

Otro de los sectores golpeados fue el de otros equipos, aparatos e instrumentos (-12,5%), impulsado por una menor fabricación de celulares y componentes electrónicos, mientras que las industrias metálicas básicas retrocedieron 4%, en un escenario de demanda interna debilitada y mayor competencia de productos importados.

Las únicas excepciones fueron refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, que creció 19,4%, y productos de tabaco, con una suba del 14,6%, los únicos dos rubros que mostraron una mejora frente a mayo de 2025.

En paralelo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un crecimiento del 4,1% interanual y un avance del 6,3% respecto de abril, acumulando una mejora del 2,5% en los primeros cinco meses del año. Sin embargo, el contraste con la industria volvió a dejar en evidencia que la recuperación económica continúa siendo dispar entre los distintos sectores productivos.

Cemento

La Asociación Argentina de Cemento Portland informó que en junio de este año se despacharon 803.342 toneladas, lo que representa una baja mayor al 1,4% respecto de igual mes del año pasado, cuando se habían despachado 815.090.