Sábado húmedo y lluvioso en Olavarría

El primer día del fin de semana continuó en la misma línea que el viernes y amaneció con un paisaje totalmente mojada por las lloviznas que se produjeron durante la madrugada, acompañadas de un cielo totalmente gris.

A las 9, según los registros de la Estación Meteorológica local la temperatura era de 7.9º, con una humedad del 100%. Hasta el momento, el total de las precipitaciones fue de 6.7mm.

Continuará de la misma manera durante toda la jornada, con posibilidad de lluvias más intensas por la tarde.

Para el domingo, no se anuncian lluvias, aunque las nubes estarán presentes cubriendo al sol. La máxima pronosticada es de 11º.