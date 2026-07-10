Peaje Hinojo: gradualmente reincorporan trabajadores en distintas tareas

La empresa Corresur reincorpora gradualmente trabajadores del peaje de Hinojo en diferentes tareas.

Según pudo saber Verte, aunque no hay información oficial, se estima que sean más de 20 y 25 entre los convocados, de los 66 despedidos el pasado 30 de junio.

Entre los trabajadores que volverán a sus puestos de trabajo se encuentran: cuatro operadores viales, cuatro runners (quienes solucionarán las operaciones que se traben), cuatro personas de maestranza, supervisores y el centro de llamada, ubicado en la localidad de Azul.

La red concesionada integra a las autopistas Ricchieri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, junto con tramos clave de las rutas nacionales 3, 205 y 226, vías de comunicación indispensables para la producción agropecuaria, el transporte de cargas y el flujo turístico.

La principal novedad del nuevo sistema de concesión es la eliminación absoluta del pago en efectivo en las cabinas de control, transformando los puntos de cobro en estaciones completamente digitalizadas para agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera de los usuarios.

La modernización del sistema de cobro se estructurará a través de los siguientes métodos de pago automáticos y electrónicos habilitados en las vías:

Sistemas automáticos: Lectores de pases electrónicos instalados en los parabrisas de los rodados.

Tecnología Contactless: Dispositivos adaptados en las cabinas que permitirán abonar las tarifas mediante tarjetas de crédito y de débito con tecnología de aproximación.

Códigos QR: Terminales virtuales preparadas para procesar los pagos de forma directa a través de las billeteras digitales autorizadas.