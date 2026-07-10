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 - 10 de Julio de 2026 | 21:50

Bochas: mucha participación en competencias regionales

Durante el transcurso del último fin de semana, representantes locales dijeron presentes en diferentes competencias regionales y lograron destacados resultados. Un equipo de Álvaro Barros ganó en Alvear, hubo Torneo Aniversario de Loma Negra y clasificación al Provincial Intermunicipios.

La actividad de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” no se detienen y durante el último fin de semana hubo mucha presencia en diferentes puntos de la Región.

 

En las instalaciones del Club Loma Negra se llevó a cabo el “Torneo Aniversario” donde los locales en Caballeros y Pueblo Nuevos en Damas/Infantes fueron los campeones.

 

El “Memorial Héctor Lechuga Herrera” consagró a Loma Negra que llegó a la definición con sus dos equipos. Nahuel Landaverría, Omar Landavarría, Pablo Fernando, Ignacio Mapis, Nicolás Velázquez, Sebastián Fernando, Marcelo Lanoni y Raúl Landoni fueron los representantes “Celestes”.

 

Por otro lado, Beatriz Maceo, Juliana Notararigo, Tiziano Orradre y Stefano Orradre integraron el equipo de Pueblo Nuevo que se impuso en Damas/Infantes.

 

Además, el Campeonato “Miguel Pampa Leiva” desarrollado en el marco del 51° aniversario de la Asociación de Bochas de General Alvear reunió a 20 equipos y fue con festejo olavarriense.

 

Por segundo año consecutivo un equipo de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” se trajo un prestigiado trofeo. La pareja integrada por Kevin Siris y Fernando Díaz, representando a Álvaro Barros, se impuso en un apasionante encuentro por 12 a 11 frente a Jóvenes A, conformado por Ezequiel Cañas y Emanuel Berdesegar.

 

Por último, Néstor Moro y Diego Clar lograron la clasificación al primer Torneo Provincial Intermunicipios que tendrá lugar en General Alvear. Fue tras derrotar a Tapalqué por 12 a 2 y a Azul por 12 a 10 en el último Selectivo.

 

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