Habrá una colecta externa de sangre en Colonia Hinojo

El próximo miércoles en el Caps Nº 19 de Colonia Hinojo el Municipio llevará adelante una colecta externa de sangre de donantes voluntarios. Comenzará a las 8:30.

La actividad está a cargo del Equipo de Colectas del Servicio de Hemoterapia, en colaboración con personal del centro de salud. Se requiere turno previo.

Explicaron que no hay que estar completamente en ayunas, sino que es requisito fundamental la ingesta previa de café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas. No se puede consumir productos lácteos o grasos. Además, se exige pesar más de 50 kgs.

Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescrita, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

“Cada día, una importante cantidad de personas salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones de sangre. La única forma de obtener el producto sanguíneo es a través de la donación voluntaria de la comunidad sana”, resaltaron.