Francisco Fornes ya tiene nuevo equipo y fue confirmado como nuevo jugador de Regatas para la Liga Provincial de Entre Ríos.

Luego de su paso por Jujuy Básquet en la Liga Argentina, Francisco Fornes jugará en la Liga Provincial de Entre Ríos, una de las competencias más convocantes y más competitivas del país.

Fornes, de 21 años, surgido en Pueblo Nuevo se suma a Regatas de cara a lo que será el inició del certamen provincial el próximo viernes 7 de agosto y ya entrena a las órdenes de Santiago Rimoldi.