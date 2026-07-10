Palavecino dirigirá el último partido del Torneo Interligas

Marcos Palavecino será el juez principal del cotejo entre El Fortín y Racing que definirá el último clasificado olavarriense por la vía deportiva al Torneo Regional Amateur.

El Departamento de Árbitros designó el equipo arbitral para controlar las acciones del último partido de la 5° temporada del Torneo Interligas que tendrá lugar el venidero domingo desde las 15:00.

Marcos Palavecino, quien fuera cuarto árbitro en la segunda de las finales, estará acompañado por Ariel Benito y Alejandro Scipioni. Jerónimo Gallo será el cuarto árbitro.