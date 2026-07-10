Designaron a un nuevo director en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica

El último miércoles en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica se realizó una ceremonia en la que se puso en funciones a su nuevo director, el Inspector Mayor Javier Iván Ferreyra, quien reemplazó al Inspector Mayor José Ledesma, con la presencia de las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Nacido en la localidad de General La Madrid y residente en la localidad de Saavedra, hasta esta nueva designación cumplía funciones como subdirector de Régimen en la Unidad 19. En su trayectoria institucional trabajó también en las Unidades 4 Bahía Blanca y 46 San Martín en diversas funciones, y en la Unidad Operativa de Traslados de Detenidos.

El acto fue presidido por el jefe del SPB, Xavier Areses, quien estuvo acompañado por el Subjefe de la repartición, Javier Cáceres; el Subdirector General de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez y las autoridades del Complejo Penitenciario Centro Sur junto a directores de las Unidades 2, 27, 38 Sierra Chica y 17 Urdampilleta.

Durante el desarrollo de la ceremonia, el jefe del SPB puso en funciones al Inspector Mayor Javier Ferreyra, quien inmediatamente saludó al personal. En tanto, el Subjefe del Servicio entregó al director saliente, Inspector Mayor José Luis Ledesma, el banderín que lo acompañó durante su gestión.

“Tuve el placer de conducir a la Unidad 2 y creo que de forma exitosa, pero detrás de ello hay un trabajo y un proceso diario e invisible, aunque realmente fuerte, con mucha dedicación y profesionalismo de cada una de las personas que se desempeñan en esta Unidad”, expresó Ledesma, el director saliente, ante los presentes.

Por su parte, Ferreyra hizo lo propio y resaltó: “Soy una persona que viene a formar parte del equipo, a acompañarlos y enseñarles lo que aprendí en el transcurso de mi carrera y a que ustedes me enseñen a mí lo que han aprendido en esta unidad para que entre todos marquemos la diferencia”.

También estuvieron presentes el jefe y la secretaria de coordinación del Complejo Penitenciario Centro Sur, Inspectores Mayores Gastón Collado y Vanesa Bahl, personal de las sedes descentralizadas que funcionan en el Complejo, efectivos formados y familiares.