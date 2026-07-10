Denuncian que a afiliados de Pami les cambiaron los médicos de cabecera

La médica Silvia de la Torre utilizó sus redes sociales este jueves para informar a sus pacientes sobre una preocupante situación detectada y llevarles tranquilidad.

Según expuso, más de 100 pacientes suyos afiliados a PAMI fueron reasignados a otros médicos de cabecera sin previa consulta. Frente a este panorama, la doctora les aseguró que seguirá atendiéndolos y lo hará de forma gratuita.

En diálogo con este medio, de la Torre expuso que no es la única médica afectada y contó cómo se enteró lo sucedido: “Somos varios colegas que estamos pasando por la misma situación. Yo me enteré porque tengo una paciente en Buenos Aires con una patología oncológica y me llamó desesperada porque cuando abrió la aplicación se encontró con que ya no soy más su médica de cabecera”.

“Ahí se desata un verdadero desastre. Mensajes desesperantes, audios de un montón de gente que ya no me tenía más como médica de cabecera, que no se cambiaron por voluntad propia. Entonces imprimimos los padrones y ahí vimos que a mí me faltan 109 pacientes, a otros colegas 200, a otros el 20%, somos un montón” continuó.

Sobre los motivos de la medida, expresó: “No hay ninguna explicación. Una persona nos dijo que como hay médicos nuevos hay que pasarles pacientes, entonces no tuvieron mejor idea que quitarnos a los nuestros. De ser así, claramente no han tenido en cuenta lo primordial que es la relación médico-paciente”.

De la Torre alertó sobre la gravedad de la situación y habló de la vulneración de derechos: “A mí no me han sacado gente nueva, me han sacado gente que hace 20 años que atiendo. Esto genera un problema muy grande en cada persona porque tienen estudios para traerme, necesitan recetas para sus medicamentos”.

“Encima de la vulneración de sus derechos, esto es otra patada más a los adultos y adultas mayores. Quitarles a su médico de cabecera, con quién tienen un vínculo de confianza, es muy grave y para ellos es una situación muy angustiante. Esto no es una pavada, los pacientes no son piezas de ajedrez que los ponen con un médico o con otro, hay que conocer la historia de cada uno. Tengo pacientes con 20 hojas de historia clínica, es un delirio esto que han hecho”. continuó.

“Por supuesto que no estoy de acuerdo con esto y hago responsable a PAMI de esta situación porque no hay otro ente que pueda tomar una decisión semejante y tan arbitraria y sin pensar en la gente” disparó.

Asimismo, contó a modo de ejemplo que “una colega no se dio cuenta que le habían sacado pacientes de su padrón, atendió a todos los que tenían turno y al día siguiente revisó y vio que seis de esos pacientes le pertenecían a otra colega”.

Pese a la pérdida en términos económicos para los médicos, de la Torre consideró que la cuestión va mucho más allá: “Hoy mis pacientes que me han sostenido durante tantos años están en aprietos, están sufriendo, me mandan mensajes llorando. No puedo hacer otra cosa que devolverles ese cariño que me tienen, esa confianza que me tienen con una atención gratuita. Otro colega al que le han pasado mis pacientes cobrará $2.400 pesos por esa persona que no atenderá”.

“Esto ya no es una cuestión económica, es una cuestión ética. Acá no están respetando los derechos de la gente, no se dan cuenta el dolor y la angustia que ocasionan” concluyó.