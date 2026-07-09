Básquet Local: El Fortín ganó un reñido duelo

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División jugó otro duelo de la 11° fecha y fue con festejo para El Fortín.

El “Fortinero” derrotó 67 a 65 a Deportivo Argentino en el Amadeo Bellingeri y sigue siendo uno de los protagonistas del certamen doméstico a pesar de completar su presentación con varias ausencias.

En un duelo de marcada paridad, el elenco de Olavarría logró revertir el resultado en los últimos 10 minutos con la determinante aparición de Mateo Macrini que anotó 12 de los 24 puntos de su equipo.