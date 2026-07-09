Torneo Interligas: dura sanción para Santiago Izaguirre | Infoeme
Viernes 10 de Julio 2026 - 0:17hs
Viernes 10 de Julio 2026 - 0:17hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Unión Deportiva Regional
 - 9 de Julio de 2026 | 21:38

Torneo Interligas: dura sanción para Santiago Izaguirre

A pesar de las protestas, en las últimas horas se conoció la sanción para Santiago Izaguirre tras su expulsión en la Final del Torneo Unión Regional Deportiva.

El pasado domingo se definieron los campeones del certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida y en las últimas horas, se conocieron las sanciones a los jugadores expulsados en las Finales.

 

El Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva de Bolívar dio a conocer las sanciones para los futbolistas expulsados en las revanchas de las Finales del Torneo Interligas y Santiago Izaguirre fue duramente castigado.

 

El jugador de Racing recibió la pena de seis partidos fueras de las canchas tras la agresión al minuto de juego de los últimos 90 minutos del duelo que definió el campeón de la 5° edición del Torneo Interligas.

 

Por otro lado, en Sub21, Nahir Vallejos de Embajadores recibió 2 partidos que deberá cumplir tras ser expulsado en Azul.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME