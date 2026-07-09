Torneo Interligas: dura sanción para Santiago Izaguirre

El pasado domingo se definieron los campeones del certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida y en las últimas horas, se conocieron las sanciones a los jugadores expulsados en las Finales.

El Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva de Bolívar dio a conocer las sanciones para los futbolistas expulsados en las revanchas de las Finales del Torneo Interligas y Santiago Izaguirre fue duramente castigado.

El jugador de Racing recibió la pena de seis partidos fueras de las canchas tras la agresión al minuto de juego de los últimos 90 minutos del duelo que definió el campeón de la 5° edición del Torneo Interligas.

Por otro lado, en Sub21, Nahir Vallejos de Embajadores recibió 2 partidos que deberá cumplir tras ser expulsado en Azul.