Golf: muchos deportistas jugaron el Torneo “José Francisco”

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo Medal Play 18 hoyos para cuatro categorías y un buen número de participantes.

En Hasta 9 de Hándicap la victoria fue para Alvise Baseggio con 66 golpes y fue escoltado por Alberto Duarte con 69 golpes y Juan Manuel García Pinto con 70.

Miguel Díaz se quedó con la victoria en De 10 a 16 y lo acompañaron en el podio Uma Springer con 70 y Antonio Da Silva con 72.

Fernando Recalde con 66 golpes netos festejo en De 17 a 24. Víctor Benítez con 68 golpes y José Lamas con 69 completaron el podio.

Por último, en De 25 al Máximo, el triunfo fue para Ricardo De Belastegui con 66 golpes. Rubén Dattoli y Fernando López Osornio con 72 fueron los inmediatos perseguidores.

Además, se entregaron los premios especiales de la jornada. Owen Lospinoso ganó el Best Drive, el Approach del hoyo 5 fue para Amadeo Papa y el del 16 para Martiniano Díaz Oviedo que también obtuvo la distinción por Long Drive.

Fuente: Prensa CAE