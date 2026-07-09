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 - 9 de Julio de 2026 | 23:02

Golf: muchos deportistas jugaron el Torneo “José Francisco”

Aprovechando el feriado nacional, se completó el Torneo “José Francisco” con victorias por Alvise Baseggio, Miguel Díaz, Fernando Recalde y Ricardo De Belaustegui.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo Medal Play 18 hoyos para cuatro categorías y un buen número de participantes.

 

En Hasta 9 de Hándicap la victoria fue para Alvise Baseggio con 66 golpes y fue escoltado por Alberto Duarte con 69 golpes y Juan Manuel García Pinto con 70.

 

Miguel Díaz se quedó con la victoria en De 10 a 16 y lo acompañaron en el podio Uma Springer con 70 y Antonio Da Silva con 72.

 

Fernando Recalde con 66 golpes netos festejo en De 17 a 24. Víctor Benítez con 68 golpes y José Lamas con 69 completaron el podio.

 

Por último, en De 25 al Máximo, el triunfo fue para Ricardo De Belastegui con 66 golpes. Rubén Dattoli y Fernando López Osornio con 72 fueron los inmediatos perseguidores.

 

Además, se entregaron los premios especiales de la jornada. Owen Lospinoso ganó el Best Drive, el Approach del hoyo 5 fue para Amadeo Papa y el del 16 para Martiniano Díaz Oviedo que también obtuvo la distinción por Long Drive.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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