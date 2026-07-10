Preparan el 7º encuentro de Coleccionismo en Mariano Moreno | Infoeme
Viernes 10 de Julio 2026 - 15:34hs
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 - 10 de Julio de 2026 | 12:31

Preparan el 7º encuentro de Coleccionismo en Mariano Moreno

Se realizará el domingo 2 de agosto en el gimnasio de la Sociedad de Fomento, ubicado en España casi Sarmiento, de 12 a 19 horas.

 

El domingo 2 de agosto se llevará a cabo un nuevo Encuentro de Coleccionismo Olavarría. Será en el gimnasio de Mariano Moreno, ubicado en España al 4000, a partir de las 12 y hasta las 19 horas aproximadamente.

 

Esta edición número 7 tendrá, como siempre, entrada libre y gratuita y reunirá a decenas de coleccionistas, quienes exhibirán sus piezas y compartirán con otros apasionados sus historias. Como en encuentros pasados, se espera contar con asistentes de ciudades vecinas.

 

 

Habrá una amplia variedad de reliquias para todas las edades y puestos de venta relacionados a diversos hobbies.

 

 

 

 

 

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