Preparan el 7º encuentro de Coleccionismo en Mariano Moreno

El domingo 2 de agosto se llevará a cabo un nuevo Encuentro de Coleccionismo Olavarría. Será en el gimnasio de Mariano Moreno, ubicado en España al 4000, a partir de las 12 y hasta las 19 horas aproximadamente.

Esta edición número 7 tendrá, como siempre, entrada libre y gratuita y reunirá a decenas de coleccionistas, quienes exhibirán sus piezas y compartirán con otros apasionados sus historias. Como en encuentros pasados, se espera contar con asistentes de ciudades vecinas.

Habrá una amplia variedad de reliquias para todas las edades y puestos de venta relacionados a diversos hobbies.