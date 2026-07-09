Ante un gran marco de público, se realizó la Velada de Gala

Este jueves a las 20, a sala llena, se realizó la Velada de Gala por el Día de la Independencia en el Teatro Municipal con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal, bajo la dirección del Mtro. Diego Lurbe.

Comenzó con la interpretación del Himno Nacional y continuó con las piezas de Segundo Luis Moreno “Suite Ecuatoriana N° 2”, Ignacio Montoya Carlotto “Pampa Gris”, Jesús Cañete “Carpincho. Leyenda Sinfónica N° 2” y José Pablo Moncayo “Huapango”.

Se trató de la última actividad enmarcada en los festejos por el 9 de Julio, que comenzó el miércoles por la noche con la Peña del Encuentro y continuó esta mañana con los actos protocolares, como el izamiento de la Bandera Nacional en la plaza Coronel Olavarría, seguido por el Tedeum y desayuno en el Palacio Municipal.

Estuvieron presentes autoridades municipales y representantes de instituciones de la ciudad.