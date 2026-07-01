“Si no podés ir, avisá”: la campaña por el ausentismo a turnos en el Hospital

Frente al ausentismo del 15% de las personas que solicitan turnos en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, el Municipio reiteró el pedido a los vecinos de cancelar y/o notificar la imposibilidad de concurrir a la cita.

Desde la Dirección del Centro Asistencial local se detalló que se sostiene e incluso se ha registrado un incremento en el porcentaje de ausentismo de pacientes.

“Se hace un llamado a la responsabilidad, sino también a la empatía y la solidaridad, ya que esta situación también priva o demora el acceso a la salud pública a otras personas”, sostuvieron.

“Si no vas a ir, avisá. No le quites la posibilidad a otra persona”, es nuevamente el pedido que se realiza desde el área de salud del Municipio, poniendo relieve que el perjuicio de la inasistencia afecta al sistema público de salud en su conjunto, ya que priva o al menos demora el acceso a esa atención a otra persona.

Para cancelar turnos deben comunicarse al chatbot MIO, vía WhatsApp al 2284 229029 o a la línea 440800 interno 2708. También se puede hacer de manera presencial, de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas. A la par, se cuenta con la alternativa online, las 24 horas, a través del Portal MiOlava.