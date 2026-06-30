Conflicto en Cemeda: tensa audiencia por los despidos

El conflicto generado por los despidos en Cemeda sumó este martes un nuevo capítulo con la audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo, entre representantes de la clínica y de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).

Tras un encuentro marcado por fuertes cruces y momentos de tensión, las partes volverán a reunirse este miércoles a las 12, cuando la empresa presentará una nueva propuesta para los trabajadores despedidos.

Según pudo saber este medio a través de fuentes del Ministerio de Trabajo, durante la audiencia la representación de Cemeda ratificó la postura adoptada desde el inicio del conflicto y sostuvo que las desvinculaciones fueron dispuestas como despidos con causa.

Sin embargo, al ser consultada sobre cuáles eran los motivos concretos que justifican esa decisión, la representación de la clínica reconoció que no existía una causa específica para los despidos y argumentó que el encuadre respondía únicamente a una cuestión vinculada con el pago de las indemnizaciones.

Esa situación generó un fuerte intercambio durante la audiencia. Desde el Ministerio de Trabajo a cargo de su titular Lucas Miriuka advirtieron a la empresa sobre la gravedad de esa postura y señalaron que, de mantenerse, podrían corresponder las sanciones previstas por la normativa vigente, además de la obligación de cumplir íntegramente con el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo al abordar el caso de una de las trabajadoras despedidas, quien padece esclerosis múltiple.

Durante la audiencia se solicitó especialmente que la empresa reconsiderara esa desvinculación, al advertir que la pérdida de la cobertura médica podría tener graves consecuencias para su estado de salud.

No obstante, según las fuentes consultadas, tanto el médico representante de Cemeda como la representación legal de la clínica mantuvieron una postura inflexible.

Desde el Ministerio calificaron la situación como “inhumana” y aseguraron que “pretenden despedir a una persona con discapacidad".

Por otra parte, desde el Ministerio de Trabajo confirmaron que no se dictó la conciliación obligatoria. La decisión, explicaron, fue previamente conversada y consensuada con la representación sindical, en función de la estrategia acordada para dar continuidad a las negociaciones.