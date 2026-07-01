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 - 1 de Julio de 2026 | 16:24

Acuerdo entre Cemeda y los trabajadores despedidos

Este miércoles las partes llegaron a un acuerdo durante una audiencia realizada en la sede del Ministerio de Trabajo de Olavarría.

 

Este miércoles al mediodía, Cemeda y los trabajadores despedidos alcanzaron un acuerdo durante la audiencia realizada en la sede del Ministerio de Trabajo de Olavarría.

 

Desde la cartera laboral indicaron que “la clínica realizó una propuesta superadora y los trabajadores la aceptaron”, lo que permitió poner fin al conflicto.

 

De esta manera, concluyó el conflicto que se había iniciado el lunes por la mañana, cuando cuatro trabajadores fueron despedidos del Sanatorio Cemeda. El acuerdo se logró luego de dos audiencias y de un reclamo que los empleados realizaron en la puerta del centro de salud.

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