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 - 30 de Junio de 2026 | 17:37

ACOP: se jugó una nueva fecha de la Liga Anual

Se llevó adelante durante el pasado fin de semana una nueva jornada de su Liga Anual 2026 con importante cantidad de deportistas.

La actividad de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel sigue adelante con su cronograma y fue con actividad para las Categorías Pares.

 

Entre el 27 y 28 de junio se desarrolló la actividad que coronó a los campeones de Segunda, Cuarta, Quinta Junior, Sexta Caballeros y Sexta Damas.

 

En Segunda Caballeros, el título quedó en manos de Marcos y Leonardo Silverii, que dominaron la final y vencieron a Juan Longhini y Tomás Torchia por un contundente 6-0 y 6-0.

 

Por su parte, en Cuarta Caballeros, Juan Scrimizzi y Facundo Sosa se consagraron campeones tras superar a Francisco Melivilu y Jeremías Acuña por 6-1 y 6-2.

 

Nelson Verá y Leonardo Nievas derrotaron a Luis Falasco y Mariano Rodríguez por 7-6, 0-6 y 7-6 en un apasionante partido para definir el campeón de Quinta Junir Caballeros.

 

Por último, en Sexta Caballeros festejaron Marcos Rodríguez y Pablo Rivero, mientras que en Sexta Damas las campeonas fueron Cintia Vidovi y Maira Venzi.

 

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