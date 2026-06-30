ACOP: se jugó una nueva fecha de la Liga Anual

La actividad de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel sigue adelante con su cronograma y fue con actividad para las Categorías Pares.

Entre el 27 y 28 de junio se desarrolló la actividad que coronó a los campeones de Segunda, Cuarta, Quinta Junior, Sexta Caballeros y Sexta Damas.

En Segunda Caballeros, el título quedó en manos de Marcos y Leonardo Silverii, que dominaron la final y vencieron a Juan Longhini y Tomás Torchia por un contundente 6-0 y 6-0.

Por su parte, en Cuarta Caballeros, Juan Scrimizzi y Facundo Sosa se consagraron campeones tras superar a Francisco Melivilu y Jeremías Acuña por 6-1 y 6-2.

Nelson Verá y Leonardo Nievas derrotaron a Luis Falasco y Mariano Rodríguez por 7-6, 0-6 y 7-6 en un apasionante partido para definir el campeón de Quinta Junir Caballeros.

Por último, en Sexta Caballeros festejaron Marcos Rodríguez y Pablo Rivero, mientras que en Sexta Damas las campeonas fueron Cintia Vidovi y Maira Venzi.