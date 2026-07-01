Finalizó el “Mes Belgraniano 2026” en Olavarría

Con la culminación de las actividades desarrolladas durante junio quedó oficialmente cerrado el Mes Belgraniano 2026 de Olavarría, un ciclo de propuestas culturales, educativas y conmemorativas que tuvo como propósito mantener viva la memoria y el legado del General Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional y una de las figuras más trascendentes de nuestra historia.

A lo largo del mes se llevaron adelante conferencias, actos conmemorativos, presentaciones, encuentros educativos y diversas actividades abiertas a la comunidad, con una importante participación de vecinos, docentes, estudiantes, instituciones y público en general.

“Desde la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarria queremos expresar un profundo agradecimiento a todas las instituciones que hicieron posible el desarrollo de esta nueva edición del Mes Belgraniano” valoraron los organizadores.

“Su compromiso, acompañamiento y disposición fueron fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos y fortalecer el trabajo conjunto en favor de la difusión de nuestra historia nacional” añadieron.

“Asimismo, hacemos extensivo el reconocimiento a las autoridades municipales y educativas, expositores, docentes, medios de comunicación, colaboradores y a cada una de las personas que participaron de las distintas actividades, demostrando que el legado de Belgrano continúa despertando interés y convocando a nuevas generaciones” ponderaron.

El éxito de esta edición reafirma la importancia de sostener espacios de encuentro que promuevan el conocimiento de la historia argentina y fortalece la identidad nacional, inspirados en los ideales de Manuel Belgrano.

“Con satisfacción por el camino recorrido y renovando el compromiso de seguir trabajando por la difusión de su pensamiento y su obra, damos por finalizado el Mes Belgraniano 2026, agradeciendo a toda la comunidad de Olavarría por el acompañamiento brindado y convocándola a seguir participando de las futuras actividades que mantengan viva la memoria de nuestros grandes protagonistas de la historia argentina” cerraron desde la Asociación Cultural Belgraniana.