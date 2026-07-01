Médica olavarriense participó del traslado sanitario de un bebé al Garrahan

Una pediatra de Olavarría, graduada de la Facultad de Ciencias de la Unicen, integró el equipo que concretó un vuelo sanitario para trasladar al Hospital Garrahan a un bebé recién nacido con un complejo cuadro que requería atención de alta complejidad.

Se trata de Ludmila Martínez Rigo, especialista en terapia intensiva infantil y traslados críticos aeronáuticos pediátricos.

La aeronave, un Cessna Caravan perteneciente al sistema de emergencias sanitarias de la Provincia, aterrizó el lunes por la noche en la pista del aeródromo de Pergamino. Según reportaron medios de aquella ciudad, la misión aérea había partido desde la ciudad de La Plata especialmente equipada para realizar un traslado neonatal. Viajó hasta el Aeroparque Jorge Newbery y desde allí se dirigió por vía terrestre al reconocido centro de salud pediátrico.

A bordo viajaban tres pilotos y dos médicas especializadas, además de una incubadora de transporte de alta complejidad, indispensable para garantizar las condiciones de estabilidad y seguridad del pequeño paciente durante todo el recorrido.

El despliegue demandó la articulación de distintos organismos para garantizar que el traslado se desarrollara sin demoras y bajo estrictos protocolos de seguridad.

En diálogo con Carlos Monges, Ludmila se refirió al operativo del cual formó parte y destacó el trabajo en equipo.

“Fue un traslado complejo, pero gratamente exitoso” celebró. Acerca de su papel en el vuelo sanitario, indicó que "no era mi guardia, pero mi compañero no podía volar asique lo hice yo" y que se logró gracias a que "tenemos profesionales y la tecnología para hacerlos, estamos preparados para estos traslados".

Consultada sobre la diagramación del mismo, consideró que “uno puede planificar milimétricamente todo, pero la realidad es que los imprevistos existen, y más en niños. No siempre un paciente tiene que ser trasladado en avión y en esos casos uno tiene que tener en cuenta los cambios de presión, de temperatura y otros factores”.

Luego de recibirse de médica en la Facultad de Salud de la Unicen, la olavarriense hizo su especialización en el Hospital Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata y actualmente está radicada en Capital.

No obstante, contó que periódicamente vuelve a Olavarría para realizar guardias en el Hospital Municipal y expresó al respecto que “los médicos de terapia intensiva, más los de pediátrica, están en peligro de extinción por decirlo de alguna manera, porque la verdad es que no hay muchos”.

Fotos: Diario Núcleo y La Opinión Online.