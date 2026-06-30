Alerta amarilla por bajas temperaturas para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este miércoles alerta amarilla por bajas temperaturas. La máxima alcanzará los 8º mientras que la mínima será de 0º.

De acuerdo a la información del organismo meteorológico, la advertencia de nivel amarillo implica que el frío puede tener efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, o con enfermedades crónicas.

La jornada del jueves y viernes también estará marcada por el frío extremo con temperaturas inferiores a los -3 y - 4º.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por frío extremo

- Ante la advertencia por las bajas temperaturas, el SMN dio a conocer una serie de recomendaciones:

- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

- Evitar los cambios bruscos de temperatura.

- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

- Si se está afectado por el frío, no automedicarse, y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

- No fumes en ambientes cerrados.

- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades