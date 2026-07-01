En Olavarría frenaron un micro con graves fallas de seguridad

Días atrás, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte desafectó un micro con destino a Mar del Plata por presentar graves faltas de seguridad.

En un control realizado en la Terminal de Olavarría, agentes de la CNRT detectaron que la unidad de Vía TAC presentaba neumáticos deteriorados y el parabrisas rajado, afectando la visión del conductor y comprometiendo las condiciones de seguridad para iniciar el viaje.

Ante las irregularidades, el servicio fue desafectado de inmediato y los pasajeros continuaron su viaje en otra unidad de la misma empresa. Una vez más, un control preventivo permitió evitar que un micro que no estaba en condiciones de circular saliera a la ruta.