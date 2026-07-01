Nuevo punto para juntar tapitas por el Garrahan

La Coordinación de Ambiente municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que continúa la recolección de tapitas plásticas destinadas al Programa de Reciclado de la Fundación Garrahan. La iniciativa se lleva adelante en conjunto con Pardo, que actuará como centro de recepción y envío del material.

En este marco, el corazón metálico destinado a la recolección de tapitas, que hasta el momento se encontraba ubicado en el Paseo Jesús Mendía, fue trasladado al Paseo de la Salud. Allí los vecinos podrán depositar sus tapitas plásticas, que posteriormente serán retiradas por el Municipio y entregadas al comercio local para su envío a la Fundación Garrahan.

Invitan a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta solidaria y ambiental, que permite colaborar con los programas que lleva adelante la Fundación Garrahan y, al mismo tiempo, promover la recuperación y el reciclaje de materiales.