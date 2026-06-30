Alexis Maggi fue Top10 del Campeonato Mundial Máster

El atleta de Olavarría integró la Selección Argentina en el Campeonato Mundial que tuvo lugar en Republica Checa y se ubicó el Top10 de su categoría.

Argentina tuvo representación en los 22K junto a atletas de 36 nacionalidades y casi 400 corredores de todo el mundo en el segundo día de competencia en Janské Lázně.

Haciéndole frente a altísimas temperaturas, Alexis Maggi completó la modalidad Long de la cita mundialista y se ubicó en el Top10 mundial finalizando en 6° lugar en la distancia M40.

El olavarriense completó el recorrido con +1332 metros de desnivel positivo con un registro de 2:00:05 y fue uno de los 11 atletas de la rama masculina que completó la prueba dentro del elenco nacional, pero no fue su única presentación.

En el tercer día del Mundial, fue parte de la explosiva modalidad “Uphill & Downhill”, un circuito frenético de 9 kilómetros con 594 metros de desnivel positivo y negativo, donde la velocidad en los ascensos y bajadas definieron una carrera a puro ritmo.

El atleta de Olavarría fue el mejor representante de Argentina con un tiempo de 48:22 que le valieron el 12° puesto en su franja etaria.