Conformaron una mesa de diálogo para prevención e investigación de delitos

El último lunes el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landivar, participó de la creación y conformación de una mesa de diálogo interinstitucional que se desarrolló en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul.

Es la primera vez que confluyen en un mismo espacio de intercambio y vinculación referentes de los tres Poderes de los distritos que integran tanto el mencionado Departamento Judicial, como la Séptima Sección Electoral.

Desde el Ejecutivo local detallaron que el encuentro tuvo por objetivo promover y consolidar un ámbito donde abordar diversas temáticas vinculadas a la prevención e investigación de diversos ilícitos, principalmente sobre narcomenudeo y ciberdelitos, con la meta de acordar pautas de trabajo conjuntas y articuladas.

A la par, también se analizaron otras cuestiones que hacen a la realidad y preocupaciones de vecinos y vecinas que integran los distintos distritos que conforman el centro bonaerense.

El intendente Maximiliano Wesner destacó la importancia de la realización de este tipo de encuentros, tanto por las temáticas abordadas como por la representatividad que pudo verse en la mesa de diálogo. “Nos permite tener distintas perspectivas sobre cuestiones que hacen a la diaria de nuestras localidades, además de fortalecer una vinculación e intercambio que compartimos de manera permanente”.

Estuvieron presentes además el intendente del Partido de Azul Nelson Sombra, las senadoras provinciales María Inés Laurini y Evelyn Díaz; el senador bonaerense Marcos Pisano; el consejero general de Cultura y Educación César Valicenti.

Por el Poder Judicial concurrieron el fiscal general del Departamento Judicial Azul, Marcelo Sobrino; el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, Pablo Gabriel Quaranta; el presidente del Tribunal en lo Criminal N° 2, Albano Gallicchio; y el secretario de Gobierno azuleño, Xavier Cabrera Cisneros.