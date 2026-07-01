El Gobierno oficializó el traspaso de las rutas 3 y 226 a manos privadas por 20 años

El Gobierno nacional confirmó el traspaso de mando de más de 1.800 kilómetros en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC) de la privatización de las rutas nacionales, entre las que se encuentra el tramo de la ruta nacional 3 entre Capital Federal y Bahía Blanca.

Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, quien señaló que se otorgó el control de 1.871 kilómetros a las empresas que habían sido adjudicadas tras la apertura de sobres de las ofertas, realizada en febrero último.

También prevé la instalación de varias cabinas de cobro de peaje, que estarán ubicadas en Gorchs, en el kilómetro 145; en Azul, en el km 290; en Chillar, en el km 380; en Tres Arroyos, en el km 520, y en Coronel Dorrego, en el km 626.

Lejos del viejo proyecto de generar una autovía, autopista o una doble trocha, el proyecto para la RN 3 comprende la implementación de una denominada ruta segura: en distintos tramos se ejecutarán sectores con una banquina extendida, nivelada y asfaltada que, se explicó en su momento, permitirá disminuir los riegos ante emergencias, accidentes o inclemencias climáticas.

De este modo, a partir de este miércoles 1 de julio, las compañías asumirán la explotación, administración y mantenimiento de las rutas y autopistas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

La firma Rutas Sur Atlántico también gestionará las rutas nacionales 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

“Este nuevo modelo reemplaza esquemas concesionados que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento y promueve una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios", detalló el ministro.

En mayo, mediante la Resolución 706/2026 se adjudicó por 20 años el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur de la Ruta Nacional 3 al consorcio integrado por las firmas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA.

Según la documentación presentada por Vialidad Nacional, la empresa adjudicataria también deberá ejecutar durante el primer año una serie de trabajos de puesta en valor de la ruta: entre ellas figuran bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, reparación con hormigón, fresado de deformaciones, señalización vertical y horizontal, mantenimiento de banquinas, iluminación y corte de pasto. (Con información de NA)