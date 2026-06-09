La Sub17 también tiene convocados y se conocen detalles del torneo

El Departamento de Selecciones de la Liga de Fútbol de Olavarría dio a conocer, igual que sucediera días atrás con los equipos de Sub13 y Sub15, los futbolistas de las entidades locales que culminarán los trabajos del 2026.

El proceso de trabajo de las selecciones juveniles de la Liga de Fútbol de Olavarría ya tiene meses de desarrollo en la ciudad, pero poco a poco se acerca la fecha más esperada por todos, la de jugar y la Sub17 conoce a los 30 jugadores que integrarán el proceso final.

La lista está compuesta por cinco jugadores de Embajadores, Martiniano Berón, Matías Gutiérrez, Santino Pintos, Bautista Rey y Lucas Torres; dos de Loma Negra, Santino Diuono y Benjamín Díaz; cinco de Ferro, Valentino Ferro, Isaías González Ponce, Juan Ignacio Larrosa, Emiliano Romanelli y Benjamín Vivas; cinco de El Fortín, Martín Gutiérrez, Dante Uriel Salazar, Alan Nicolás Vivas, Bruno D'Elia y Bautista Gastón.

Sierra Chica por su parte aportará un representante, Juan Ignacio Molina y San Martín hará lo propio con Nahuel Torres y Franco Fernández.

Por último, Racing y Estudiantes serán los que más jugadores aporten con 6 cada club. Mateo Román Moriones, Bruno Santellán, Julián Ramos Martínez, Cristian Joaquín Villegas, Lautaro Tobías Díaz y Enzo Thomas Martínez del “Chaira” y Francisco Di Martino, Juan Llado, Valentino Vecchio, Martín Galli Aramburu, Felipe García Elbey y Nahuel Rodríguez, del “Bata”.

Sobre las competencias, trascendió que las selecciones Sub13 y Sub15 jugarán el torneo de la Federación con formato nacional, en tanto que la Sub17 lo hará con formato de Federación, aunque mayor información habrá cuando finalice el periodo de postulación y el número de selecciones que serán de la partida aunque el formato no variaría, iniciará con una Etapa Provincial, seguirá con enfrentamientos entre Ligas de distintas provincias que conforman una Jurisdicción y luego tendrán lugar Semifinal en Zona Norte y Zona Sur con representantes de Federación Patagónica, Cuyo, Bonaerense Pampeana Norte y Bonaerense Pampeana Sur.

Fuente: Prensa LFO