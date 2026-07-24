Duro documento del Frente Renovador sobre el impacto de las políticas del Gobierno

El Frente Renovador publicó este jueves un documento en redes sociales, en el que realiza un crudo diagnóstico sobre el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional en la coyuntura socioeconómica de Olavarría.

Hace referencia el texto a que por la crisis minera, producto de la falta de obra pública y la caída en la construcción, se agrava la situación de las canteras de Olavarría y en este escenario que califica como “crítico” menciona el caso de la cantera Galasur “que se plantea la necesidad de desvincular a 27 trabajadores”.

También se refiere a la situación de Canteras Argentinas, que se encuentra ante un escenario de reducción de ingresos y el pago de los salarios por fuera del registro formal.

De la Cantera Santa Rita revela el cese de actividades y un programa de retiros voluntarios que afecta a más de 20 familias.

“Defender la minería es defender el trabajo de toda la comunidad” dice el documento y añade que “cuando las canteras se frenan el impacto no se termina en las empresas y los trabajadores: alcanza al comercio, el transporte, los servicios y a cada actividad que depende del movimiento de la industria”.

“Olavarría necesita políticas que impulsen la producción, protejan el trabajo y fortalezcan su desarrollo, no decisiones que profundicen la crisis de quienes sostienen la economía local” advierte.

El texto fue dado a conocer a través de las redes sociales del concejal Gastón Sarachu.