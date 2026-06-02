Las Selecciones de Olavarría tienen a los elegidos

El Departamento de Selecciones de la Liga de Fútbol de Olavarría dio a conocer a los futbolistas que concluirán el proceso 2026 en los dos equipos.

Luego de muchos entrenamientos, convocados y observaciones, el equipo de trabajo que lidera Dardo Seibel definió a los 30 jugadores que integrarán el proceso final de las Selecciones de Olavarría.

La Selección Sub15 contará con Elías Arce, Mateo García, Lautaro Giunta, Bautista Maldonado Basques, Imanol Rodríguez Trisi y Bruno Taverna Scigliano de Embajadores; Fermín Ayçaguer, Mateo Boivín y Tobías Sotto de Racing; Fermín Biondi, Gerónimo Ferrero Peri y Lucio Portillo de Estudiantes y Antuán Nicolás Gallo Martín, Valentino Gargaglione, Martín Larregina Vargas, Kevin Leguizamón, Ever Ignacio Lista Gómez, Simón Lucio Bruno y Valentino Bossi de Ferro.

Además, San Martín aportó a Lautaro Luciano Ledesma; Sierra Chica a Valentino Ruppel y Luján a Dylan Irigoyenborde.

Por último, la nómina la componen Mateo Fabián Maguna Rodríguez, José Mateo Muller e Ignacio Mayoz de El Fortín y Valentín Urrutia, Tobías Diuono González y Thiago José Céspedes de Loma Negra.

Por otro lado, la Selección Sub13 contará con siete jugadores de Embajadores: Simón Istillarte Barraza, Ciro Martín Tagliaferro, Santino Mendizábal, Benjamín Nasello González, Fausto Javier Sáenz Buruaga, Simón Ventimiglia Rodríguez y Benjamín Biondi y cinco de El Fortín: Máximo Abinceta, Pol Alexander Barrientos, Nehemías Heffner, Joaquín Pronino y Felipe Diez Ancel.

Luca Bonsignore, Salvador Casiraghi Longhini, Tomás Fernández Sanz y Thiago Martín Silva Morais de Estudiantes; Alexis Di Lorenzo, Fantino Olivera, y Ciro Steinbach de Hinojo y Jeremías Yañez y Pedro Di Pane de Loma Negra también serán parte de los trabajos de preparación.

El listado lo completan Lautaro Málaga, Ezequiel Salinas Aquiles, Génaro Emanuel Quiroga, Martiniano Cuello y Máximo Abel López de Ferro y Benjamín Padín, Augusto Pellejero, Lorenzo Rizzo y Renzo Cazzola de Racing.

Fuente: prensa LFO