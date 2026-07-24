APPS: hubo caravana y presentación oficial del “Gran Premio Infoeme 20 años”

En instalaciones del Museo Hermanos Emiliozzi culminó la semana del 24° aniversario de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste y fue con caravana y presentación oficial del “Gran Premio Infoeme 20 años”.

Martín Benaglia y Sergio Iriarte, presidente y tesorero de APPS junto a Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, Michael Bocagni presidente del AMCO y Emilio Moriones, titular del medio Infoeme encabezaron la presentación de la carrera de los Dos Pilotos que pone en juego el “Gran Premio Infoeme 20 años”.

“Es la fecha más importante del calendario sin lugar a dudas y hay un esfuerzo muy grande por llevarla a cabo” coincidieron en la presentación de la 5° fecha de APPS que inició con una caravana por la Ciudad.

El primero en tomar la palabra fue el Subsecretario de Deportes que invitó a la comunidad “al autódromo del AMCO porque van a ver buenos espectáculos”.

“Estoy muy feliz porque fue una semana muy movida, todos hacemos un gran esfuerzo por poner los autos en pista”, se contentó Martín Benaglia al momento de agradecer a un buen número de presentes y Sergio Iriarte, por su parte sostuvo: “Es un compromiso muy grande el que se toma con la categoría y queremos abaratar costos a los pilotos, pero las categorías zonales son muy importantes”.

“No hay una categoría con esta trayectoria y con este parque automotor”

“Los medios acompañan a la Ciudad e Infoeme es eso, por eso nos pareció importante acompañar la fecha con más relevancia del calendario”, afirmó Emilio Moriones para oficializar la presentación del “Gran Premio Infoeme 20 años” que “terminará de coronar una gran semana para la APPS”.

Michael Bocacgni, presidente del AMCO, destacó la cantidad de pilotos que dirán presente en el autódromo Hermanos Emiliozzi “en un momento difícil económicamente hablando, pero nosotros como Comisión Directiva trabajamos muchísimo para recibirlos”.

Por último, también dieron breves palabras los pilotos invitados de la Monomarca 1100, la Promocional 1100 y la Copa Gol que reunirán a 59 binomios en el autódromo del AMCO comenzando las actividades en la jornada del sábado con pruebas y verificación.