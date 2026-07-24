José Luis Aguirre desde Venezuela, a un mes de la tragedia que sacudió al mundo

Después de haber salido de Ferro Carril Sud, pasado por Alvarado de Mar del Plata, Villa Mitre, Deportivo Patagones y alguna otra institución, a mediados de los 90 ese espíritu libre llevó a José Luis Aguirre a probar suerte en el exterior.

Venezuela fue el destino elegido, más precisamente en el Estudiantes de Mérida, en una de esas experiencias que no suelen durar más que un par de temporadas y terminó siendo su segunda patria. O la primera hoy en día, porque allí reconfiguró su vida, formó una familia y nació su hijo.

José está radicado en Valencia, la capital del estado de Carabobo, la capital industrial de Venezuela, donde aquel 24 de junio -cuando tembló la tierra en la zona de Caracas y La Guaira- se sintió, pero no con la crueldad de la capital del país y sus alrededores, donde los sismógrafos registraron una magnitud 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter.

A cumplirse este viernes un mes de esta tragedia humanitaria que enlutó y conmovió a todo el planeta, los números oficiales del doble terremoto que sufrió el país hablan de 5.398 muertos, 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas con vida, cerca de 18.000 personas sin hogar y más de 23.000 alojadas en 107 refugios temporales distribuidos entre Caracas, Miranda y La Guaira.

“Se siguen sacando escombros y cuerpos porque lamentablemente ya las esperanzas de encontrar gente con vida son muy pocas, aunque hace 4 días sacaron a una persona con vida ” relató.

Sobre su experiencia personal y la de su familia, a dos horas de Caracas, contó: “Yo vivo en un séptimo piso. No sabés lo que fue. Tuvimos que bajar con lo que teníamos puesto, corriendo por las escaleras. Estábamos viendo con mi hijo Brasil - Escocia por el Mundial y duró 40 segundos. Estábamos abajo y seguía temblando todo. El cagazo fue terrible. Acá se cayeron algunas edificaciones, hubo más de 20 muertos, pero no al nivel de lo que pasó en La Guaira y en Caracas”.

Las construcciones en la ciudad de Valencia son antisísmicas, a diferencia del epicentro de este movimiento sísmico. “Dicen que un presidente, que no me acuerdo el nombre, hace años ordenó que en la zona del terremoto no se podía construir y con el paso de los años esa parte se fue llenando de casas” recordó.

“En el 99, yo ya estaba acá, fue ahí también el terremoto y se dice que hubo mucha corrupción en los permisos de construcción. Había como 1000 edificios afectados y más de 200 se vinieron abajo” marcó José.

A un mes de la tragedia el país no sale de su estado de shock y la tierra sigue temblando: este jueves hubo un movimiento en La Guaira de 2.7 grados en la escala de Richter y el miércoles en Boca de Airoa, de 2.3 grados en la escala de Richter.

“Todavía hay gente trabajando, máquinas. La ayuda llega, además que está Estados Unidos al mando de todo y acá tenemos la expectativa de que con la renovación de la Asamblea Legislativa el 1 de agosto también empiecen a cambiar las cosas” expresó el olavarriense que fue el mentor en 2009 del ascenso de Ferro Carril Sud al Argentino “B”.

“Se postergaron muchas cosas, pero todo tiene que continuar” acotó José Luis y en ese sentido este fin de semana volverá el campeonato de fútbol profesional en Venezuela y para el mes de agosto está previsto el comienzo de las clases, cuyo calendario es distinto al argentino.

“El equipo de Marítimo de la Guaira despareció. Ahí trabajaban un entrenador y un profe amigo, que perdieron todo. El plantel no tuvo consecuencias porque justo estaban jugando un partido por la primera fecha de la Copa de Venezuela en otra ciudad. La familia de Trejo quizás se habría salvado, porque hubiera estado con la familia en la playa y cuando volvió a la zona fue terrible, porque el pibe corría desesperado entre los escombros, cadáveres en el suelo buscando a su familia”.

Lucas Trejo es un futbolista cordobés que perdió a su esposa Yanina y a sus hijos Aarón y Ainhoa en los terremotos.

En otras cuestiones, como el abastecimiento de los productos esenciales, en ningún momento se llegó a ese punto. “A lo mejor están sufriendo un poco por los daños que han sufrido algunos supermercados, pero los alimentos nunca faltaron en la zona de Caracas. Sí se sigue pidiendo ayuda porque hay un montón de gente que ha quedado en la calle” indicó.