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 - 24 de Julio de 2026 | 21:19

Sin Lucas Janson, Gimnasia perdió en el debut

En la jornada de este viernes, Gimnasia y Esgrima tuvo su debut en el Torneo Clausura de la Liga Profesional y fue sin la presencia de Lucas Janson que se sumó recientemente al elenco platense.

Foto: prensa GELP

Gimnasia y Esgrima debutó en el segundo torneo de la Asociación del Fútbol Argentino y fue con derrota como visitante y sin la presencia de Lucas Janson.

 

En el Estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura, Gimnasia y Esgrima cayó 2 a 1 ante Racing.

 

A 6 minutos, Matko Miljevic capitalizó un error en la salida del conjunto platense y marcó el primer gol del partido para la “Academia” y a los 32 minutos, el “Lobo” apuró un tiro libre, encontró desconcentrado al fondo del equipo de Avellaneda y anotó el 1-1 parcial a través de Bautista Barros Schelotto.

 

Ya en el complemento, a los 69', Nazareno Colombo volvió a poner en ventaja a los locales con su conversión de cabeza tras un córner.

 

El olavarriense se realizó la revisión médica luego de arreglar condiciones con el “Lobo” y transformarse en el segundo refuerzo, pero a pesar de quedar habilitado por la AFA, no sumó entrenamientos con el equipo por lo que no estuvo en la lista de convocados de Ariel Pereyra.

 

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