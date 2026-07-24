Sin Lucas Janson, Gimnasia perdió en el debut

Gimnasia y Esgrima debutó en el segundo torneo de la Asociación del Fútbol Argentino y fue con derrota como visitante y sin la presencia de Lucas Janson.

En el Estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura, Gimnasia y Esgrima cayó 2 a 1 ante Racing.

A 6 minutos, Matko Miljevic capitalizó un error en la salida del conjunto platense y marcó el primer gol del partido para la “Academia” y a los 32 minutos, el “Lobo” apuró un tiro libre, encontró desconcentrado al fondo del equipo de Avellaneda y anotó el 1-1 parcial a través de Bautista Barros Schelotto.

Ya en el complemento, a los 69', Nazareno Colombo volvió a poner en ventaja a los locales con su conversión de cabeza tras un córner.

El olavarriense se realizó la revisión médica luego de arreglar condiciones con el “Lobo” y transformarse en el segundo refuerzo, pero a pesar de quedar habilitado por la AFA, no sumó entrenamientos con el equipo por lo que no estuvo en la lista de convocados de Ariel Pereyra.