Franco Vedelini pidió disculpas: “Nada de lo acontecido nos representa”

La tarde del domingo decretó la continuidad de Racing en el Torneo Unión Regional Deportiva, pero lo que había sido una serie pareja y una definición apasionante, se vio opacada por los incidentes que iniciaron dentro del rectángulo de juego y se extendieron a las inmediaciones del estadio.

Un día después de los lamentables incidentes ocurridos al término del clásico entre Racing y Ferro, Franco Vedelini se refirió públicamente a los hechos, asumió su responsabilidad en el inicio del conflicto y expresó su arrepentimiento por lo sucedido en el estadio “José Buglione Martinese”.

“En lo personal, hoy con el diario del lunes, estoy recontra arrepentido. No justifico la violencia de ningún tipo, más allá de que en ningún momento agredí físicamente a nadie. No es lo que representa Ferro y tampoco es lo que representó el partido”, manifestó el arquero “Carbonero”.

Franco Vedelini señaló que todo comenzó por una provocación de un integrante del banco de suplentes rival que “vino a provocar y yo justo iba pasando por al lado. Reaccioné porque me lo tomé mal. Después creo que un auxiliar de Racing me empuja. Sinceramente, en ese momento ya estaba muy enojado y ahí saltan algunos chicos también por la bronca de haber visto la acción, algo que no justifica ninguna reacción”.

El arquero destacó además que los incidentes no guardaron relación con el desarrollo de la serie, que se disputó sin mayores inconvenientes dentro del campo de juego.

“No fue proporcional a lo que fue el partido ni la serie. No hubo problemas importantes ni roces durante los encuentros. Está claro que lo que pasó no representa a Ferro como institución y mucho menos a este plantel. No somos un equipo problemático ni un equipo que no sabe perder”, afirmó.

Vedelini también se refirió a la participación de algunos de sus compañeros en los disturbios y consideró que fueron reacciones impulsivas producto del momento: “Es el impulso de un segundo. Son decisiones que en frío no tomarían. Son excelentes chicos”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que no busca excusas ni pretende correrse de su responsabilidad. “No vengo a victimizarme ni mucho menos. Soy un adulto y totalmente responsable de mis actos. Estaba muy enojado por lo que para mí fue una provocación innecesaria, pero con el diario del lunes estoy recontra arrepentido”, reiteró.

El plantel de Ferro volvió a reunirse este lunes y, antes del entrenamiento, analizó internamente lo sucedido. Allí, Vedelini volvió a pedir disculpas ante sus compañeros.

“Hablamos delante del grupo y pedimos las disculpas que correspondían. Estoy arrepentido y esto no representa a este grupo humano ni a la institución. Fue un hecho totalmente aislado y me hago cargo porque fui responsable de que comenzara”, expresó.

Además, extendió el pedido de disculpas en nombre del club. “En nombre del club y de mis compañeros queremos pedir disculpas y hacernos cargo de lo que hicimos. Nada de lo acontecido nos representa”, agregó.

Por último, el arquero se refirió a las posibles sanciones disciplinarias que podrían recaer sobre los jugadores informados tras el encuentro: “Es la primera vez que me toca pasar por una situación de este tipo. Ahora habrá que hacerse cargo de lo que decida el Tribunal y presentar los descargos correspondientes”, señaló.

Antes de cerrar, lamentó profundamente que una fiesta deportiva terminara de esa manera: “La verdad que poder jugar con las dos hinchadas es hermoso, siempre y cuando se respete el folclore del fútbol y no se pase de ahí. Son los partidos que todos quieren jugar. Tengo una pena enorme de que haya terminado así. Mirándolo fríamente, fue un papelón. En lo personal, un papelón”, concluyó.