Ante una nueva marcha, volvieron a vallar la Comisaría Primera

En la mañana de este jueves se volvió a colocar el vallado alrededor de la Comisaría Primera y la Estación Departamental de Policía, en el sector de Brown y Belgrano, como medida preventiva ante el anuncio de una nueva manifestación en pedido de justicia por la muerte de Gonzalo Tamame al cumplirse un año de su muerte en esa dependencia.

Se limitó el tránsito en toda la cuadra, sobre Belgrano entre Lavalle y Brown.

Según la convocatoria difundida, la protesta se realizará a las 17:30, partiendo desde el Municipio para llegar a la comisaría y allí encender velas en recuerdo de Gonzalo.

Si bien desde un primer momento fue informado de manera oficial como un "suicidio", se abrió una investigación judicial que busca establecer las responsabilidades de los policías que participaron del operativo y los que estuvieron al cuidado de Tamame.

Los organizadores indicaron que "las pruebas que obran en la investigación judicial, desde el relato y los videos de testigos hasta las cámaras de la comisaría pasando por las autopsias, demuestran la falsedad del relato oficial de la Policía y el gobierno. Como decimos para el caso de Gonzalo, el de Daiana Abregú y tantas otras víctimas: “Nadie se suicida en una comisaría”. No fue un accidente, no fue un suicidio: fue un homicidio por ensañamiento".

El caso

Gonzalo Tamame fue detenido en la madrugada del miércoles 23 de julio. Según informó la Policía Bonaerense, ingresó a la dependencia alrededor de las 2:50 acusado de robo y lesiones en un contexto de violencia de género. Horas más tarde, aproximadamente a las 4:00, fue hallado sin vida, ahorcado con un buzo en su celda.

La escena motivó un importante operativo policial en los alrededores de la Comisaría en las primeras horas de la mañana, con cortes en las calles Brown y Lavalle, mientras se preservaba el lugar para las pericias.

Sin embargo, lo que parecía un suicidio comenzó a ser cuestionado tras la aparición de un video grabado por vecinos.

La primera protesta en pedido de Justicia terminó con serios incidentes entre algunos manifestantes y efectivos policiales en las vallas de Belgrano y Lavalle.

El 18 de agosto se dio a conocer el segundo informe preliminar de la operación de autopsia realizada en Junín al cuerpo de Gonzalo Ezequiel Tamame.

Del dossier de 20 páginas, que expuso detalles de las prácticas realizadas por los peritos se destacó, entre otros puntos, las 39 lesiones que presentaba Tamame en distintas partes de su cuerpo y que, según la defensa de la familia, se condicen con la golpiza que recibió por el personal policial el día de la aprehensión.

También se menciona que el cuerpo ingresó al Instituto Médico Legal trasladado por Morguera perteneciente a Policía Científica Departamental Olavarría en compañía de personal de Policía Federal “sin rótulo ni cadena de custodia”.