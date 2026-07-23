“Lázaro se comunicó por teléfono con un familiar”

Continúa la investigación para localizar a Miguel Ángel Lázaro, un olavarriense de 47 años que días atrás se fue de la ciudad con otro hombre con destino a Paraguay, aunque esta semana se perdió su rastro y desde ese momento sus allegados comenzaron una desesperada búsqueda.

Las últimas novedades tienen que ver con una comunicación que Lázaro mantuvo un familiar suyo. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que “esta mañana se comunicó con un pariente a través de un teléfono que le prestó una chica, por lo que dijo, brasileña”.

“Por lo que tenemos nosotros pasó para el lado de Brasil, así que estamos chequeando el dato” añadió la misma fuente sobre la supuesta ubicación actual del hombre, quien hasta el miércoles se encontraba en Eldorado, Misiones.

El jueves 16 de julio, Lázaro emprendió viaje hacia Paraguay junto con un camionero olavarriense, quien lo habría dejado en inmediaciones de Eldorado luego de una discusión que protagonizaron ambos. Con ese dato, comerciantes de Olavarría allegados a Lázaro denunciaron su desaparición y recurrieron a redes sociales para difundir la búsqueda.

Es delgado, de tez blanca, pelo castaño oscuro, 1,70 mts de estatura, no posee tatuajes, no posee señas particulares, es instruido, no usa celular ni redes sociales, carece de dinero y lleva su DNI.

Según la última fotografía vestía campera de micropolar negra, pantalón jogging gris y zapatillas negras. No toma medicación.

Si alguien desea aportar información comunicarse con los siguientes números: Jefatura Departamental Olavarría: (02284) 442244, Comisaría Primera de Olavarría: (02284) 423968 o SubDDI Olavarría: (02284) 431065.