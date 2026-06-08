Li.Ce.Bo.: los equipos de Olavarría jugaron en Azul

Representantes de la Asociación Olavarriense de Vóley se dieron cita en la vecina localidad para un nuevo weekend del certamen que reúne a los mejores equipos de Provincia en su Región Centro.

En el Club Bancario de Azul tuvo lugar la continuidad de la competencia y en representación de las entidades olavarrienses compitieron Estudiantes y Racing en la rama femenina y Racing y la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en Caballeros.

La mejor actuación fue la de Estudiantes en la rama femenina que sumó tres victorias y una derrota y contó con la participación estelar de Paloma Routaboul en el equipo.

Entre los Caballeros, que habían adelantado su enfrentamiento en el Parque Olavarría, sólo hubo un triunfo por lado.

Los resultados:

Sábado

Femenino:

Estudiantes 3 – 0 Villa Mitre (Bahía Blanca) (25-11, 25-17, 25-12)

Racing 0 – 3 Bahienses del Norte (Bahía Blanca) (8-25, 6-25, 15-25)

Racing 0 – 3 Liniers (Bahía Blanca) (15-25, 18-25, 10-25)

Estudiantes 0 – 3 Bahienses del Norte (Bahía Blanca) (20-25, 17-25, 18-25)

Masculino:

Racing 1 – 3 Olimpo (Bahía Blanca) (22-25, 19-25, 25-14, 18-25)

Mariano Moreno 0 – 3 Armonía (Bahía Blanca) (19-25, 22-25, 21-25)

Domingo

Femenino:

Racing 3 – 2 Villa Mitre (Bahía Blanca) 3-2 (14-25, 17-25, 25-12, 25-22, 15-6)

Estudiantes 3 – 0 Tiro Federal (Bahía Blanca) 3-0 (25-13, 25-11, 25-13)

Racing 1 – 3 Olimpo (Bahía Blanca) 1-3 (16-25, 5-25, 25-19, 14-25)

Estudiantes 3 – 1 Liniers (Bahía Blanca) 3-1 (25-27, 25-16, 25-16, 25-22)

Masculino:

Mariano Moreno 3 – 0 Olimpo (Bahía Blanca) (25-18, 25-16, 29-27)

Racing 3 – 0 Tiro Federal (Bahía Blanca) (25-18, 25-12, 25-18)

Mariano Moreno 0 – 3 Liniers (Bahía Blanca) (10-25, 22-25, 27-29)

Racing 2 – 3 Azul Vóley (20-25, 25-17,25-23, 23-25, 19-21)