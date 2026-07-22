Nueva charla en la semana del “Gran Premio Infoeme 20 años” de APPS

Nuevamente el Museo Hermanos Emiliozzi fue escenario para otra charla en el marco del aniversario de APPS que culminará el venidero fin de semana en el autódromo del AMCO con la disputa del “Gran Premio Infoeme 20 años”.

Luego de la inauguración formal de la jornada de exposiciones y charlas, fue turno de que periodistas que cubren la Monomarca, Promocional y Copa Gol recordaran sus experiencias a lo largo de los 24 años.

Estuvieron presentes Víctor Martínez, Gustavo Burdgart, Eduardo Gallo, Javier Torres, Rubén Lorenzo, Roberto Bo, Horacio Tolosa y Omar Chamorro como periodistas, además de Martín Benaglia titular de APPS y Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

Además, continúa en exposición material fotográfico y bibliográfico que los profesionales recabaron durante su carrera en diferentes escenarios.

El cronograma de actividades

Jueves 23 de julio

19:30 horas

La noche de los campeones. Charla con los campeones de la categoría

Viernes 24 de julio

19:30 horas

Caravana de los autos de la categoría por las calles de Olavarría.

Presentación oficial de la fecha 5 “Gran Premio Infoeme 20 años” a desarrollarse los días 25 y 26 de julio de 2026 en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” con la participación de autoridades y pilotos invitados.