Destacada presencia “Bataraz” en Selectivos de UROBA

El rugby del Club Atlético Estudiantes volvió a tener una destacada presencia en los Selectivos de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires que disputó amistosos frene a Atlético del Rosario.

Una docena de jugadores de las categorías M16 y M17 del “Bataraz” fueron parte de la concentración de UROBA que concentró en Junín para luego, en Rosario, enfrentar a Atlético del Rosario, en una importante experiencia de desarrollo y competencia.

En la categoría M17, los representantes de Estudiantes fueron Martín Comes Dumoulin, Joaquín Ordoñez Amarelle, Tiziano Castagnino, Juan Bautista Escudero y Thiago Capponi. El selectivo cerró una muy buena actuación con un triunfo en el amistoso disputado en Rosario.

Por su parte, en M16, los convocados “albinegros” fueron Facundo Thomás Pallone, Eugenio Peruzzo, Valentino Ramallo, Donatto Di Julio, Agustín Díaz, Felipe Montini y Juan Ignacio Martín Castillo. En esta oportunidad, el combinado de UROBA no pudo quedarse con la victoria y sufrió una derrota ante el conjunto rosarino.

Fuente: Prensa CAE