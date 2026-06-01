Vóley: la Li.Ce.Bo jugó un adelantado en el Parque Olavarría

En el Parque Olavarría, Racing superó a Mariano Moreno en un duelo adelanto de la segunda jornada de la Li.Ce.Bo. que completará su segundo weekend en Azul.
La competencia que agrupa en cada rama a 14 equipos de Mayores del Centro-Sur bonaerense, tuvo continuidad en el gimnasio “Chaira” con el cruce entre los representantes locales en la rama masculina.
Racing sacó claras diferencias sobre su oponente en los 67 minutos que duró el espectáculo y se impuso 3 a 0 a la Sociedad de Fomento Mariano Moreno con parciales de 25-13, 25-18 y 25-14.
En Azul, se jugará una nueva fecha del certamen que reúne a los mejores equipos de la provincia y los cuatro equipos que representan a la AOV jugarán en el Club Bancario Azuleño.
La programación
Masculino
Sábado 6
14:45 hs.: Olimpo (Bahía Blanca) vs Racing
16:30 hs.: La Armonia (Bahía Blanca) vs Mariano Moreno
Domingo 7
11:30 hs.: Olimpo vs Mariano Moreno
13:15 hs.: Racing vs Tiro Federal (Bahía Blanca)
16:45 hs.: Liniers (Bahía Blanca) vs Mariano Moreno
18:30 hs.: Azul Vóley Club vs Racing
Femenino
Sábado 6
9:30 hs.: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Estudiantes
11:15 hs.: Bahiense del Norte vs Racing
14:45 hs.: Racing vs Liniers (Bahía Blanca)
16:30 hs.: Estudiantes vs Bahiense del Norte
Domingo 7
9:00 hs.: Racing vs Villa Mitre
10:45 hs.: Estudiantes vs Tiro Federal
16:45 hs.: Racing vs Olimpo (Bahia Blanca)
18:30 hs.: Estudiantes vs Liniers (Bahia Blanca)
Fuente: prensa A.O.V.