Vóley: la Li.Ce.Bo jugó un adelantado en el Parque Olavarría

En el Parque Olavarría, Racing superó a Mariano Moreno en un duelo adelanto de la segunda jornada de la Li.Ce.Bo. que completará su segundo weekend en Azul.

La competencia que agrupa en cada rama a 14 equipos de Mayores del Centro-Sur bonaerense, tuvo continuidad en el gimnasio “Chaira” con el cruce entre los representantes locales en la rama masculina.

Racing sacó claras diferencias sobre su oponente en los 67 minutos que duró el espectáculo y se impuso 3 a 0 a la Sociedad de Fomento Mariano Moreno con parciales de 25-13, 25-18 y 25-14.

En Azul, se jugará una nueva fecha del certamen que reúne a los mejores equipos de la provincia y los cuatro equipos que representan a la AOV jugarán en el Club Bancario Azuleño.

La programación

Masculino

Sábado 6

14:45 hs.: Olimpo (Bahía Blanca) vs Racing

16:30 hs.: La Armonia (Bahía Blanca) vs Mariano Moreno

Domingo 7

11:30 hs.: Olimpo vs Mariano Moreno

13:15 hs.: Racing vs Tiro Federal (Bahía Blanca)

16:45 hs.: Liniers (Bahía Blanca) vs Mariano Moreno

18:30 hs.: Azul Vóley Club vs Racing

Femenino

Sábado 6

9:30 hs.: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Estudiantes

11:15 hs.: Bahiense del Norte vs Racing

14:45 hs.: Racing vs Liniers (Bahía Blanca)

16:30 hs.: Estudiantes vs Bahiense del Norte

Domingo 7

9:00 hs.: Racing vs Villa Mitre

10:45 hs.: Estudiantes vs Tiro Federal

16:45 hs.: Racing vs Olimpo (Bahia Blanca)

18:30 hs.: Estudiantes vs Liniers (Bahia Blanca)

Fuente: prensa A.O.V.