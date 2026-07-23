“Tenemos que volver a darle la importancia y la difusión que las vacunas requieren”

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires difundió un pronunciamiento institucional en el que declaró la “emergencia epidemiológica y ética ante el retroceso histórico de la inmunización pediátrica y del adulto mayor en la República Argentina”, y manifestó su preocupación por el descenso sostenido de las coberturas de vacunación en el país.

A través de su Consejo Superior, la entidad sostuvo que la situación representa un riesgo sanitario de gran magnitud y advirtió que “el colapso absoluto y documentado de las tasas de cobertura de vacunación constituye un escenario que compromete la protección de toda la población”.

"Argentina hoy se encuentra en el fondo de las métricas regionales de cobertura pediátrica", una realidad que la entidad calificó como "un riesgo epidemiológico inminente".

Entre los principales indicadores, el pronunciamiento destacó que existen más de 101.000 niños que nunca recibieron una vacuna del calendario nacional, lo que representa una diferencia del 60% respecto de 2021. El documento remarcó que la cobertura de la segunda dosis de la vacuna triple viral alcanza apenas el 46%, mientras que la vacuna triple bacteriana registra niveles cercanos al 75%.

En el plano local la doctora María del Carmen Weis, directora de Epidemiología e Inmunizaciones, advirtió sobre la necesidad de recuperar aquel consenso social sobre la importancia de la vacunación.

“Si bien ahora salió este comunicado sobre el poco acercamiento de la población hacia vacunación, lo veníamos ya mirando desde el año pasado y a nivel general. Había un pronunciamiento de Córdoba también y de otras provincias, o sea que no es solamente en la provincia de Buenos Aires esta disminución del acercamiento de la población a tomar conciencia sobre la importancia de la vacunación y de las enfermedades prevenibles por vacunas” dijo.

La doctora Weis recordó que en Olavarría hay diversos puestos de vacunación, que tanto la Ciudad como las localidades cuentan con puntos de vacunación en todos los CAPS, además del vacunatorio del Hospital y del centro de inmunizaciones del Banco de Leche.

“Vacunas hay. A veces lo que pasa es que tenemos discontinuidad, porque no las tenemos a todas o vamos recibiendo de acuerdo con la respuesta de la población, pero no creo que sea un motivo” señaló.

En el mismo sentido acotó que “si la gente se acerca a un lugar para vacunarse y no hay vacunas por supuesto que tiene que volver, pero también pienso que la pérdida del valor de la vacunación puede estar relacionada con el desconocimiento de la población o porque se piensa que si determinadas enfermedades no se ven es porque no están, que no tengamos casos de sarampión, de hepatitis A”.

“La gente más grande se tiene que acordar de los casos de estas enfermedades en las escuelas, los cuadros importantes de diarrea o de gastroenteritis y los chiquitos que se internaban y para todas estas hay una vacuna. Este año, a partir de casos sospechosos, tuvimos que salir a hacer control de tos convulsa o coqueluche y también hay una vacuna para ese tipo de enfermedad” añadió.

Weis resaltó la importancia de la vacunación en las mujeres embarazadas “para que ella haga los anticuerpos y se los pase al chiquito en el caso de la tos convulsa o la vacuna que se incorporó también a las embarazadas para el virus sincitial respiratorio, que es una de las causas más importantes de las bronquiolitis en los chiquititos”.

“Siempre las vacunas lo que previenen son las internaciones y las formas graves, o sea que si uno en algún momento llega a tener va a ser de una forma leve, entonces es un poco falta de desconocimiento de la magnitud. A veces si hay un caso de una enfermedad es cuando preguntan ‘¿tendré la vacuna o no la tendré?’, cuando en realidad no hay que esperar, sino aplicársela para no tener un caso” recomendó.

“Tenemos que volver a darle la importancia y la difusión que las vacunas requieren, que la gente se acerque y se informe con profesionales idóneos el respecto, que lo charle con su médico de cabecera, que se acerque al puesto de vacunación. Es importante volver a darle el lugar que corresponde a la vacunación y a las enfermedades que tal vez no tengamos” sostuvo la doctora Weis.

Resaltó la importancia de la vacuna anti tetánica para los más chicos, la vacuna de la neumonía para las personas que tienen factores de riesgo. “Hay vacunas como la triple viral u otras que hace ya muchos años que están dentro del calendario” indicó.

Una cuestión distinta, igual de importante para la salud de la población, gira en torno de la triquinosis, en especial en estos días que se detectaron brotes importantes en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

“Si bien en Olavarría no tenemos casos de triquinosis, la idea es recordar a la población la importancia de que no compren chacinados en cualquier lado, que tengan los controles como corresponden, que todos los embutidos hayan pasado por control por bromatología” sugirió.

Del mismo modo, se refirió a los síntomas: “Es clave la consulta precoz. Los síntomas pueden ser edemas, decaimientos, dolores musculares. Si ha comido algún chacinado que no estaba como correspondía o no había seguido los controles sanitarios correspondientes la consulta es importante”.