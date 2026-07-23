Se realizó el acto de firma de 52 escrituras sociales

El intendente Maximiliano Wesner encabezó en la tarde de este jueves en el Salón Rivadavia un nuevo acto de firma de más de 50 escrituras sociales, en el marco de gestiones conjuntas realizadas entre el Municipio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad se suscribieron un total 52 escrituras, de las cuales 37 corresponden a trámites de regularización dominial y 15 a consolidaciones de dominio.

Del acto participaron además el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez y la escribana regularizadora María Laura Lucas, junto a integrantes del equipo municipal encargado de los trámites relativos al área de regularización dominial.

El intendente Maximiliano Wesner destacó que “para nosotros es importante este tipo de encuentros. Este momento no es un paso más en el proceso de regularización, sino que es el más importante porque es el de la firma. Siempre decimos que la firma vale más que la entrega. Es el título de la familia, el del hogar, es la historia de tantos años”.

Wesner también remarcó el trabajo del Municipio: “Desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha tenemos más de 3.800, 4.000 trámites de regularización dominial. Para nosotros es una política de Estado. El equipo de la Dirección de Tierras está encima de cada expediente, encima de cada foja. Para nosotros no es un papel, es un llamado por teléfono, es visitarlos, es compartir cada momento del expediente”.

“Muchísimas gracias por la espera, contento de vernos nuevamente y feliz de que cada uno de ustedes pueda firmar hoy la escritura”, finalizó el Intendente.

Tras las palabras del jefe comunal se procedió a la firma de escrituras propiamente dicha, que se vivió con mucha emoción por cada uno de los presentes en el acto.

Esta firma de escrituras se da en el marco de las Leyes Nº 24.374 y Nº 25.797, y fue organizada en forma conjunta por el Municipio de Olavarría, junto a la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

La regularización dominial constituye una política pública orientada a garantizar el acceso al título de propiedad de la vivienda, brindando seguridad jurídica a las familias que acrediten una posesión pública, pacífica y continua del inmueble. La escrituración no sólo consolida derechos, sino que también favorece la integración social, el arraigo y el desarrollo de las comunidades.