La policía busca dar con el paradero de Miguel Ángel Lázaro. La denuncia se radicó el martes pasado en la Comisaría Primera de Olavarría y se dispuso una búsqueda en conjunto con la policía de la provincia de Misiones. Toma intervención la Dirección de Investigaciones de Olavarría.

Según voceros oficiales, el jueves 16 de julio, Lazaro emprendió viaje hacia Paraguay junto con un camionero olavarriense, quien lo habría dejado en inmediaciones de Eldorado, Misiones luego de una discusión que protagonizaron ambos.

Miguel resulta ser delgado, tez blanca, pelo castaño oscuro, 1,70 mts de estatura, no posee tatuajes, no posee señas particulares, es instruido, no usa celular ni redes sociales, carece de dinero y lleva su DNI.

Según la última fotografía vestía campera de micropolar negra, pantalón jogging gris y zapatillas negras. No toma medicación.

Si alguien desea aportar información comunicarse con los siguientes números: Jefatura Departamental Olavarría: (02284) 442244, Comisaría Primera de Olavarría: (02284) 423968 o SubDDI Olavarría: (02284) 431065