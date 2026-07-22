Nehuén Erripa se lució en el Gran Premio de Hungría

El ciclista olavarriense completó exitosamente el Gran Premio de Hungría y se ubicó en las principales posiciones.

Nehuén Erripa continúa sumando experiencia en Europa junto al equipo Bialini y en el Gran Premio de Hungría logró finalizar en la 21° colocación sobre 165 competidores. Además, fue el mejor sudamericano en la clasificación.

La exigente carrera sobre 175 kilómetros que forma parte de los Circuitos Continentales y otorga puntos bajos para el ranking tuvo una actuación sobresaliente del olavarriense que completó el recorrido a 41 segundos del vencedor.