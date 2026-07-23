Colecta voluntaria de sangre en el Colegio Libertas

El próximo 5 de agosto, el Colegio Privado Libertas abrirá nuevamente sus puertas para realizar una nueva Colecta Voluntaria de Sangre e Inscripción al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, una iniciativa llevada adelante desde hace cuatro años junto al Servicio de Hemoterapia del Hospital Dr. Héctor Cura.

Desde el Departamento de Ciencias Naturales del Colegio consideran fundamental “generar espacios de encuentro entre la escuela y la comunidad, promoviendo acciones de promoción y prevención de la salud que fortalezcan el compromiso social y el valor de la solidaridad”.

A través de este proyecto se busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, brindar información clara y confiable, fomentar el compromiso ciudadano y promover el protagonismo de las y los adolescentes como agentes multiplicadores de este mensaje.

“Nuestro objetivo es que los jóvenes de hoy se conviertan en los donantes voluntarios del mañana, comprendiendo que un pequeño gesto puede salvar hasta tres vidas y que la inscripción al Registro de Donantes de Médula Ósea representa una oportunidad de brindar esperanza a quienes esperan un trasplante” destacó la institución.