Robó una moto en Azul y lo detuvieron en Olavarría

Una investigación permitió identificar y capturar a los dos presuntos autores de un violento asalto ocurrido el pasado 12 de julio en la vecina ciudad de Azul. Durante el hecho, la víctima fue atacada a tiros cuando intentó recuperar su motocicleta.

Personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul detuvo en Olavarría al segundo acusado por el hecho que tuvo lugar en la intersección de las calles Prat y Caneva.

La investigación a cargo de la UFI N° 13 de Azul, permitió esclarecer el hecho mediante tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la pesquisa, una pareja sustrajo una motocicleta Honda GLH 150 cc de color azul. Al advertir el robo, el propietario salió corriendo detrás de los delincuentes y logró alcanzarlos. En ese momento se produjo un forcejeo, tras lo cual el hombre arrojó la moto al suelo y efectuó dos disparos con un arma de fuego contra la víctima, aunque sin llegar a herirla. Luego volvió a tomar el rodado y escapó junto a su acompañante.

Los investigadores identificaron como autores a Aldana Bustos, de 32 años, y Gonzalo Bustos, de 24. La mujer había sido detenida el pasado 15 de julio.

En tanto, tras nuevas tareas investigativas, se logró establecer que el segundo sospechoso se encontraba en Olavarría. En un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría Primera de Azul y personal del Comando de Patrullas de esta ciudad, Gonzalo Bustos fue detenido luego de un siniestro vial.

Según informaron fuentes policiales, el detenido es efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense, jerarquía de Adjutor (Escalafón General) y presta servicios en la Unidad Penitenciaria N° 43 de La Matanza.

El acusado quedó alojado en una dependencia policial y será trasladado para prestar declaración ante la Justicia. La causa continúa siendo investigada por la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul. (Con información de Noticias de Azul)